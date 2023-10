Bordighera: incontro tra Amministrazione e Teknoservice, si lavora al miglioramento del servizio

Dopo il confronto con Teknoservice, avvenuto a fine settembre, l’Amministrazione di Bordighera continua a lavorare per il miglioramento del servizio di igiene urbana.

A breve verranno posizionate nuove isole ecologiche della tipologia modulare a cinque frazioni informatizzate della capacità di 1.100 litri per ogni categoria di rifiuto. Nel frattempo il Segretario Generale, i tecnici comunali e l’Assessore Allavena hanno avviato il tavolo di lavoro con il consulente ambientale Dalla Pozza, incaricato di analizzare le problematiche esistenti ed individuare le soluzioni più efficaci per risolverle.

Infine, l’Ufficio Igiene Urbana ha in programma di sostituire i raccoglitori danneggiati delle pile esauste, dopo aver già provveduto nel corso della stagione estiva​ per quelli per i farmaci scaduti.​