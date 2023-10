Sanremo: smaltimento degli ingombranti, un lettore "Sono andato in Valle Armea e non mi hanno fatto scaricare"

Un nostro lettore, Giuseppe, ci ha scritto per segnalare una problematica di smaltimento degli ingombranti a Sanremo:

“Mi hanno prestato un motocarro per smaltire un piccolo armadio smontato, mi reco alla discarica di Valle Armea alle 9, ma l'operaio addetto non mi ha fatto scaricare perché dice che i motocarri possono farlo solo al pomeriggio e comunque il martedì e venerdì al mattino le auto e il pomeriggio i motocarri. Il piazzale era sgombro e nessuno stava scaricando. Gentilmente faccio presente che devo restituire il mezzo in mattinata e che, se mi lasciava scaricare, ci avrei messo 5 minuti. Niente da fare, mi dice, queste sono le regole. Telefono ad Amaie Energia al numero verde e sottopongo il mio problema: l'operatore mi dice che non può aiutarmi e che ci vuole un appuntamento. Mi sono molto arrabbiato e ho detto che non volevo scaricare per strada, perché io non lo faccio. Sono così tornato a casa ed ho scaricato il materiale, ma dovrò ancora trovare una soluzione. Tanto tempo perso perché ci sono regole assurde, e poi ci domandiamo perché c'è gente incivile che abbandona materiale ovunque”.