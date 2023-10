Sanremo: Palasalute sempre fermo con le 'quattro frecce', una lettrice "Che ne sarà in futuro?"

Una nostra lettrice di Sanremo, che vive nel quartiere di Baragallo, torna sul problema dell’ormai celeberrimo ‘Palasalute’ di via San Francesco:

“In questo momento storico di tagli alla sanità e di crisi economica mi chiedevo cosa ne sarà del Palasalute costruito in fretta e furia a ridosso del torrente. Una struttura imponente che però ormai versa in condizione di abbandono ormai da tanti, troppi anni. Chi ha deciso un progetto così costoso e soprattutto perché non è stata verificata la certificazione di sicurezza?”