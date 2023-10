Un nostro lettore, Luigi Radice, ci ha scritto da bordighera in relazione alla pulizia dei torrenti e dei corsi d’acqua:

“Sarebbe opportuno ripulire anche le aree dove si opera con la pulizia, visto che gli alvei, e mi riferisco in particolare al torrente Sasso in località Arziglia, vanno anche puliti anche dai rifiuti depositati e coperti da erbe e fogliame tagliato. Alle prime eventuali piene torrentizie, infatti, tutto quanto viene trasportato in mare e sulle spiagge”.