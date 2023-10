Sanremo: al via la collaborazione tra la Croce Rossa e la Lilt per il mese rosa

Questa mattina le volontarie del comitato sanremese di Croce Rossa Italiana hanno dato il via alla collaborazione con la sezione matuziana della Lilt, nell’ambito del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, distribuendo fiocchetti rosa, volantini e dando informazioni durante il mercato ambulante del martedì sulla pista ciclabile.



Il vice sindaco Costanza Pireri ha fatto visita allo Sportello della Gentilezza, spiegando le modalità per poter usufruire dei servizi Lilt e si è complimentata per l’iniziativa che vedrà impegnate le volontarie di Cri Sanremo per tutto il mese di ottobre.

Sabato 8 si replica, dalle 10 alle 12, insieme alle Infermiere Volontarie (le Sorelle Crocerossine) che, su richiesta, misureranno anche la pressione arteriosa a chi lo desiderasse.