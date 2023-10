Andora si prepara all’Air Show e all’esibizione della Pattuglia Acrobatica Frecce Tricolori

Ufficializzato il programma degli eventi nell’ambito dell’Andora Air Show con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Frecce Tricolori in programma l’8 ottobre 2023, dalle ore 14.00, sul litorale di Andora. Se il programma aereo non ha subito variazioni, è stato ridotto il calendario degli eventi collaterali concentrati in tre giornate. Il concerto della Fanfara della 1° Regione Aerea, presso il monumento Andrea Gastaldi, è stato spostato a domenica 8 ottobre, alle ore 10.30. Confermata la mostra dedicata al Volo Acrobatico in formazione a Palazzo Tagliaferro che sarà inaugurata il 6 ottobre alle ore 17.15.

Sul promontorio di Capo Mele sarà accesa l’illuminazione tricolore del radome della 115^ Squadriglia Radar Remota

“Nel rispetto della volontà della Pattuglia Acrobatica Nazionale di esibirsi ad Andora, sono stati confermati alcuni eventi istituzionali che saranno realizzati con estrema sobrietà – ha dichiarato il sindaco di Andora Mauro Demichelis – Gli Uffici comunali stanno lavorando al piano di sicurezza per l’accoglienza del pubblico. Per l’organizzazione dell’Andora AIR Show e degli eventi stiamo seguendo le disposizioni dell’Aeronautica Militare e dell’Aeroclub Savona e della Riviera Ligure. Al fine di ospitare al meglio e in sicurezza gli appassionati delle Frecce Tricolori, abbiamo concesso una autorizzazione all’apertura degli stabilimenti balneari, tutti i giorni fino all’8 ottobre, in deroga alla chiusura della stagione balneare per permettere di visione lo spettacolo aereo anche dalle spiagge”.

PROGRAMMA

Villaggio con stand Aeronautica Militare Italiana e Simulatore di Volo

Programma eventi collaterali

Giovedì 5 ottobre (pomeriggio) a tutto 8 ottobre

Villaggio Aeronautica Militare - fra Piazza Santa Maria e Viale Roma - Stand istituzionali

Prove aperte al pubblico del simulatore di volo delle Frecce Tricolori.

Da giovedì 5 ottobre (pomeriggio) fino all’8 ottobre, l’Aeronautica Militare aprirà il suo villaggio nel centro di Andora, nell’area fra piazza Santa Maria e Via Roma, con gli stand che promozionano la loro attività. Il pubblico provare l’ebrezza del decollo, del volo e dell’atterraggio grazie al Simulatore delle Frecce Tricolori.

Mostra fotografica “Volo acrobatico in formazione”

Venerdì 6 Ottobre - ore 17.15

sede: Palazzo Tagliaferro - Largo Milano 3 - Andora

Inaugurazione della mostra "Volo Acrobatico in Formazione" a cura dell'Associazione Club Frecce Tricolori n. 2 Treviso- La mostra resterà aperta fino al 12 novembre, dal giovedì alla domenica, dalle 15.00 alle 19.00 - Ingresso libero

Venerdì 6 ottobre, ore 17.30, visita guidata alla Mostra “Il Volo acrobatico in formazione” a cura dell’Associazione Club Frecce Tricolori n. 2 Treviso. L’Ingresso è libero L’allestimento, realizzato in collaborazione con l’Associazione C|E Contemporary Culture Center.

La mostra, realizzata dal Club Frecce Tricolori di Treviso, si compone di 100 pannelli fotografici di grandi dimensioni scattate da 20 autori differenti e darà la possibilità agli appassionati del mondo del volo acrobatico di vedere dettagli e particolari non sempre sono visibili. Grazie all’Aeronautica Militare la mostra si impreziosisce con immagini di provenienza del loro archivio fotografico, comprendenti sia foto di carattere storico che fotografie air-to-air riprese da bordo dei velivoli biposto MB339 PAN durante le esibizioni o i sorvoli effettuati. Le fotografie provengono dall’ Aeronautica Militare archivio del reparto fotografico delle Frecce Tricolori, da collezioni storiche importanti, collezione Roberto Bassi, e collezione Sandrino McCartney. Non mancano scatti dei più importanti fotografi italiani del settore, Massimo Sestini, Elena Barsottelli, Vito Cecchetto, Simone Mirino, Irene Pantaleoni, Andrea Scomparin, Daniele Tangheri, unitamente ai fotografi liguri Franco Foglia, Rossano Fabio e Alessandro Ciabini questi ultimi due dell’agenzia UMCD (Un mondo di colori). Ci sonno gli scatti di altri appassionati fotografi tra cui il curatore della mostra Gabriele Chinagli. Il percorso fotografico si articola in quattro distinte sezioni che vanno dalla nascita nel 1961 delle Frecce Tricolori, reparto deputato a rappresentare in maniera permanente l’Aeronautica Militare, con l’arrivo a Rivolto il 1° Marzo dei primi quattro velivoli della pattuglia, F86E guidati dal comandante Squarcina e provenienti dalla precedente Pattuglia del Cavallino Rampante fino ai giorni nostri, con immagini davvero spettacolari.

Domenica 8 ottobre 2023

Unica esibizione in Liguria della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori.

Ore 10.30 - Parco degli Aviatori

Concerto della Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea dell'Aeronautica Militare Italiana - Ingresso Libero

ore 14.00

AIR SHOW

Litorale e lungomare di Andora

Esibizioni di: Aero Club Savona, AeCI Aero Club Italia, 15° Stormo, Luca Salvadori, RV8, Guido Raccioppoli, 46 Aviation Gustavo Cappabava, Perotti.

ore 16.30

ESIBIZIONE DELLA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE FRECCE TRICOLORI