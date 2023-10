Ventimiglia, Basso (PD): “Il governo destini un fondo ad hoc a Ventimiglia per la sua valorizzazione e rigenerazione urbana”

"Dopo la lettera della Confesercenti di Imperia alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, desidero esprimere la mia completa solidarietà alle preoccupazioni e alle sfide che la comunità di Ventimiglia ha affrontato negli ultimi vent'anni". Interviene così Lorenzo Basso senatore PD e vicepresidente della Commissione del Senato Ambiente, Trasporti, Innovazione tecnologica, Comunicazioni, Energia e Lavori Pubblici.

"È essenziale riconoscere il sacrificio - prosegue - la resilienza e la dignità con cui Ventimiglia ha gestito gli enormi flussi migratori, nonché le ripercussioni economiche e di immagine derivanti dai molti eventi richiamati dalla missiva firmata dal Presidente Bonello e dal segretario Scibilia. È altresì indispensabile intervenire con urgenza per garantire un futuro prospero alla città e ai suoi abitanti. Pertanto, dichiaro la mia piena disponibilità ad adottare qualsiasi iniziativa legislativa necessaria, e invito ogni altro parlamentare ligure a unirsi a me, al fine di destinare un fondo ad hoc a favore del Comune di Ventimiglia. Questo fondo dovrebbe avere l'obiettivo di valorizzare la comunità, sostenere le aziende e assistere i cittadini ventimigliesi, puntando alla promozione del patrimonio storico-culturale, alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità ambientale del territorio".

"L'obiettivo è chiaro - termina Basso - restituire a Ventimiglia il suo splendore e la sua vitalità, promuovendo la sua identità territoriale e culturale, e riaffermando il suo ruolo come preziosa destinazione turistica. È nostro dovere, come rappresentanti del territorio ligure, garantire che le voci dei cittadini siano ascoltate e che le loro richieste siano accolte. Invito quindi il Governo a prendere in seria considerazione la richiesta della Confesercenti, affinché Ventimiglia possa finalmente intraprendere un percorso di rinascita e riscatto e mi metto a disposizione per raggiungere questo risultato".