Sanremo: grandi ospiti per la stagione autunnale dei 'Martedì Letterari', atteso il Ministro Sangiuliano

Il Ministro Gennaro Sangiuliano, il Prefetto Vittorio Rizzi, la Senatrice Elena Cattaneo, il prof. Christian Parisot, Maurizio De Giovanni, Massimiliano La Torre, Graziano Cetara, Alessandra Norelli, Laura Calosso, Rosaria Costa, Luca Doninelli, Aldo Mola, Alessandro Bortoli e Francesca Centurione Scotto Boschieri, gli omaggi ai 150 anni della nascita di Alessandro Manzoni e di Pietro Agosti, la presentazione dell’Opera ‘Camminando sul sentiero dei nidi di ragno’, a conclusione dell’anno calviniano sono i protagonisti e gli eventi che caratterizzano la rassegna autunnale dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, appuntamenti con la Letteratura d’autore.

“Temi legati alla Contemporaneità - afferma il Presidente ed Amministratore Delegato, dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita - all’approfondimento del pensiero dei Grandi personaggi, opere che lasciano il segno nella storia della letteratura caratterizzano la stagione autunnale di questa rassegna tra le più longeve d’Italia, ben armonizzata con il Premio Semeria. Un ringraziamento particolare alle istituzioni, agli scrittori e a tutti coloro che con la loro presenza sostengono un progetto culturale che arriva da lontano e che caratterizza l’immagine della nostra azienda, realizzando un solido legame con il mondo scolastico e con la società civile. I Martedì Letterari continuano a rappresentare un momento di incontro e di confronto, su proposte culturali di alto livello come nella nostra migliore tradizione”.

Dopo il successo dell’incontro con il luogotenente Massimliano Latorre con il libro “Il sequestro del marò” (La vita felice) e con il giornalista Graziano Cetara con il volume “Milena Sutter” (Minerva), domani al Teatro dell’Opera (ore 16.30), nell’ambito dei Martedì Letterari per il ciclo ‘La Cultura della Legalità’ il prefetto Vittorio Rizzi, cice Capo Vicario della Polizia, cice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con Funzioni Vicarie presenta il saggio ‘Investigare 5.0’ curato insieme alla professoressa Anna Maria Giannini. Dialogano con l’autore il magistrato e saggista Gian Carlo Caselli, il Procuratore Capo di Imperia Alberto Lari, il prof. Mauro Grondona.

Mercoledì 11 ottobre alle 16.30, in collaborazione con ‘Ottobre di Pace’, Alessandra Morelli presenta il libro ‘Mani che proteggono. Storie, luoghi, volti dei miei trent’anni tra guerre e conflitti’ (Ancora).

Martedì 17 ottobre Laura Calosso parlerà della sua ultima opera ‘Bordighera Gran Hotel’ (SEM). E’ atteso ad ottobre anche il prof. Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura della Repubblica Italiana con il suo saggio ‘Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservatore’ (Mondadori). Gennaro Sangiuliano è l’attuale Ministro della Cultura.

Mercoledì 25 ottobre ore 16.30 in collaborazione con l’UNI3 Università delle Tre Età Sanremo, Inaugurazione dell’Anno Accademico 2023/2024, Alessandro Bortoli e Francesca Centurione Scotto Boschieri ‘Inglesi in Liguria – Castelli, ville, giardini, storie’ (Sagep).

Martedì 31 ottobre Christian Parisot Direttore Modigliani Istitut di Roma, presenta il volume ‘Amedeo Clemente Modigliani La Vita’ (Edizioni UTVI). Venerdì 3 novembre nella sala Privata, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia (1923- 2023) l’omaggio a Pietro Agosti nel 150esimo dalla nascita. Conferenza incontro sull’opera del grande ingegnere che cambiò i volto della sua Sanremo. Esposizione di documenti e progetti inediti dal 3 al 10 novembre a cura della storica dell’arte Federica Flore.

Il 7 novembre, nell’ambito del ciclo ‘La Cultura della Legalità’ Rosaria Costa, la vedova di Vito Schifani, ucciso insieme al giudice Giovanni Falconi nella strage di Capaci, presenta il volume ‘La mafia non deve fermarvi’ (Rizzoli). Partecipa la prof.ssa Patrizia Milanese.

Il 14 novembre, in collaborazione con l’ateneo di Genova (Facoltà di Lettere) e con il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze i 150 anni da ‘Quel ramo del lago di Como’. Luca Doninelli presenta ‘Il cammino del desiderio Leggere oggi I Promessi sposi’ (La Nave di Teseo). Il 21 novembre in sala privata ‘Crepuscolo della monarchia in italia per un bilancio del regno di Vittorio Emanuele III (1900-1946)’. Intervengono Aldo A. Mola, autore di ‘Vita di Vittorio Emanuele III. Il Re discusso, 1869-1947’ (ed. Bompiani), lo storico Matteo Moraglia, il console onorario di Francia avv. Luca Fucini.

Il 28 novembre il Gran Trofeo Premio Letterario Int. ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’ con la Sen. Elena Senatrice Elena Cattaneo che parlerà su ‘Armati di scienza’. Dialoga con l’autore il Magnifico Rettore prof. Federico Delfino. Partecipa il dott. Alberto Guglielmi Manzoni. Martedì 5 dicembre in sala Privata la chiusura dell’Anno calviniano ‘Camminando sul sentiero di nidi di ragno’. Mercoledì 13 dicembre Maurizio De Giovanni presenterà il nuovo libro ‘Soledad’ (Einaudi)