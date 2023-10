Imperia in Bicicletta 2023, il bilancio degli organizzatori: “Soddisfatti e gratificati per quanto realizzato”

“Solamente quei matti dei dirigenti del Pedale Imperiese potevano riproporre questa edizione speciale di Imperia in bicicletta, con un percorso che ha unito le due estremità della città , Galeazza e Borgo Prino, e che ha interessato un lungo tratto della via Aurelia”. Questo uno dei tanti positivi commenti arrivati alla fine della manifestazione “Imperia in bicicletta”.

“575 sono stati i tagliandi consegnati ai numerosi partecipanti della passeggiata, ma si può ragionevolmente affermare che, viste le immagini, i partecipanti a questa prima edizione del “centenario” hanno raggiunto le 700 unità - dichiarano gli organizzatori - tutto si è svolto con regolarità, grazie al grande lavoro, responsabilità e passione offerto dai numerosi volontari, circa 50 che hanno collaborato alla migliore riuscita della manifestazione e che si sono prodigati nei vari compiti assegnati, affinché tutti potessero pedalare in sicurezza e tranquillità. In primo luogo il Comando di Polizia Municipale, con il quale in questo ultimo periodo si è instaurato un clima di grande collaborazione, amicizia ed attenzione, i volontari della Protezione Civile Comunale e della Croce Rossa Italiana presenti con personale qualificato e due ambulanze, la nostra storica staffetta motociclistica di Mauro Torti, sempre molto professionale ed autorevole nel garantire la sicurezza a tutti i ciclisti, il personale e la direzione della Go Imperia, i militi della Polizia Provinciale e per ultimo, ma elemento insostituibile per tutta l'operatività e la logistica di questa complessa organizzazione i dirigenti e soci del Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi”.

“Oggi a poche ore dalla conclusione dell'evento, non possiamo che dichiararci soddisfatti e gratificati per quanto realizzato - concludono - non possiamo nascondere che dento tutti noi c'era preoccupazione e un poco di tensione. Portare così tante biciclette, famiglie e giovanissimi, a pedalare sulla strada principale che collega Oneglia e Porto Maurizio non è stata cosa facile e semplice, con esperienza, forza, passione, capacità organizzative e decisionali possiamo affermare che la scommessa è stata vinta. Un 'grazie' particolare a tutti i partecipanti, alle scuole che hanno aderito al nostro invito Istituto Comprensivo Sauro, Istituto Comprensivo Littardi, Scuola N.S. Misericordia di via Verdi (peccato che alcuni dirigenti scolastici non ci hanno sostenuto), alle famiglie e agli appassionati della bicicletta, grandi e piccoli che hanno creduto in noi e che non hanno fatto mancare la loro vicinanza a Imperia in Bicicletta, partecipando numerosi alla fase finale della premiazione e della colorita e festosa estrazione dei premi, accompagnati dalla musica e dalle sonorità di Enzo Testini, dj Tex presente a puro titolo di amicizia. La presenza del sindaco Claudio Scajola, accompagnato dalla moglie Maria Teresa e dell'assessore Marcella Roggero ha confermato, ancora una volta, che l'Amministrazione Comunale è vicina a questa popolare manifestazione che, è bene ricordare, rappresenta l'evento ludico-sportivo più partecipato e vissuto in prima persona dagli imperiesi. Un atto di grande riconoscenza ed apprezzamento che la famiglia del Pedale Imperiese continua a manifestare. Un’edizione di “Imperia in bicicletta” svolta in condizioni atmosferiche ottimali e che ha portato, logicamente, qualche rallentamento al traffico domenicale del primo pomeriggio, ma che non ha riscontrato alcun “mugugno” da parte degli automobilisti che si sono trovati ad assistere al passaggio della lunga e festosa carovana di pedalatori”.