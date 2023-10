Camporosso: grande partecipazione per la “Festa Insieme” a sostegno dell'infanzia fragile

Domenica si è svolta a Camporosso la “Festa Insieme” promossa da Scuola di Pace a favore dell’infanzia fragile del comprensorio intemelio. La giornata ha reso 3.280 euro, oltre alle somme raccolte grazie alla sottoscrizione a premi, verranno utilizzati per il progetto di ristrutturazione del centro di aggregazione giovanile a Camporosso.

“Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile dall’impegno di numerosi volontari e allietato dalla partecipazione della “Banda Musicale Città di Ventimiglia” - dichiarano gli organizzatori - si ringrazia per il sostegno e la presenza dell’Amministrazione Comunale di Camporosso. Grazie anche a Spes e Fratellanza di Ventimiglia per il supporto”.

Nella giornata sono stati premiati cinque volontari meritevoli del territorio: il maestro Elio Lentini, Fantino Monteleone, Walter Giorgelli, Carmela Antelmi e Taki Hassan.

Questi i biglietti vincenti della sottoscrizione a premi:

1° Premio: nr. 2309

2° Premio: nr. 970

3° Premio: nr. 2103

4° Premio: nr. 6299

5° Premio: nr. 1754

6° Premio: nr. 2532

7° Premio: nr. 6946

8° Premio: nr. 2327

9° Premio: nr. 3249

10° Premio: nr. 2117

11° Premio: nr. 6938

12° Premio: nr. 6254

13° Premio: nr. 6623

14° Premio: nr. 6988

15° Premio: nr. 6880

16° Premio: nr. 6789

17° Premio: nr. 6393

18° Premio: nr. 2536

19° Premio: nr. 3955

20° Premio: nr. 2440

21° Premio: nr. 6460

22° Premio: nr. 165

23° Premio: nr. 6639

24° Premio: nr. 186

25° Premio: nr. 1555

26° Premio: nr. 5548

27° Premio: nr. 6373

28° Premio: nr. 3890

29° Premio: nr. 6346

30° Premio: nr. 3958

È possibile ritirare i premi da mercoledì 4 ottobre dalle 10 alle 12 presso la Spes