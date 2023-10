Migranti ma non solo: il Siap denuncia carichi di lavoro elevati per gli agenti nella nostra provincia

La segreteria provinciale ha confermato le richieste di rafforzamento degli organici presenti sui territori dove il personale si trova sotto pressione e naturalmente tra le città interessate si trova in prima linea proprio Ventimiglia con tutti gli uffici della Polizia di Stato interessati, comprese le specialità della Polizia di Frontiera, della Polfer e della Polizia Stradale che purtroppo sono state oggetto dei sciagurati tagli trasversali inflitti dalla cosiddetta ‘spending review’.

“Purtroppo però – evidenzia il segretario Bruno Grosso - le difficoltà quotidiane che devono essere affrontate dai poliziotti della provincia d’Imperia non sono solo dovute alla difficile gestione dei flussi migratori, aggravate dall’atteggiamento non di certo europeista dei confinanti francesi che non perdono occasione per creare difficoltà invece di collaborare. Per questo colgo l’occasione di ribadire che il nostro sindacato, pur apprezzando l’atteggiamento dialogante del Questore Peritore il quale obiettivamente cerca di ascoltare in via generale le problematiche sollevate dalla nostra organizzazione sindacale, ritiene che la gestione dei Commissariati di Sanremo e Ventimiglia siano assolutamente in controtendenza rispetto alla linea che il Questore vorrebbe portare avanti. Due commissariati fondamentali per la sicurezza del territorio imperiese vengono gestiti da dirigenti che invece di andare incontro alle problematiche dei poliziotti sotto pressione, preferiscono mantenere soltanto le apparenze di facciata demotivando sistematicamente il personale che è sempre più sotto pressione”.

“Il nostro sindacato – va avanti Grosso - ha segnalato ripetutamente al Questore numerose violazioni contrattuali e inadempimenti sulla normativa sui sulla sicurezza sui luoghi di lavoro consumati sia a Sanremo che a Ventimiglia. Segnalazioni che hanno indotto il Questore ad avviare un ispezione interna (delegata al Vice Questore Vicario) alla Dirigente del Commissariato di Sanremo ed a inoltrare una riservata amministrativa prescrittiva al Dirigente del Commissariato di Ventimiglia. Ad oggi però non registriamo cambiamenti di atteggiamento da parte dei due dirigenti che non sembrano voler ascoltare i consigli di un Questore che evidentemente dovrà prendere provvedimenti ben più duri per evitare che l’attuale gestione dei due Commissariati non determini danni irreversibili ai delicati equilibri organizzativi che devono assolutamente essere rispettati per evitare di aumentare la demotivazione del personale che in questo momento è sotto forte pressione a causa della carenza degli organici”.