Ventimiglia: rilevata dai fratelli De Villa la bottega storica 'Sodifer' di Via Roma

Aperto dal 1958 il centralissimo ferramenta Sodifer di Ventimiglia, gestito per 50 anni da Hrobat Adriano, commerciante molto conosciuto e prima ancora dagli zii, continua la sua attività grazie all’ingresso dei fratelli De Villa Gabriele e Matteo, già imprenditori e commercianti locali.



L’idea è quella di continuare l’attività, specializzata nella riproduzione delle chiavi, nella vendita di serrature, casseforti e ferramenta in genere, ampliando l’offerta e specializzandosi nell’ambito della riproduzione delle chiavi di ogni genere.

La riapertura questa mattina, dopo solo 4 giorni di 'stop tecnico'.



Per un periodo Adriano, storico titolare, affiancherà il nuovo addetto alle vendite per garantire un’adeguata formazione ed una continuità del servizio efficiente.