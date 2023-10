Casinò sempre in ascesa: superati i 40 milioni di euro nel terzo trimestre dell’anno

Sempre in crescendo i risultati in termini di incassi e presenze per il Casinò di Sanremo. L’introito del mese di settembre pari a 4,6 milioni di euro (+20,7% rispetto allo stesso periodo del 2022) ha portato l’importo annuale a superare, in 9 mesi, i 40 milioni di euro, un vero record che si sostanzia nel surplus del 26,7% rispetto al terzo trimestre del 2022. Le presenze si sono attestate a più di 157.000 dall’inizio dell’anno.

“Sono numeri vincenti che non si realizzavano da undici anni – sottolineano il Presidente ed Amministratore Delegato Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Artusi e Nocita - una serie fortemente positiva che continua e che conferma l’impegno aziendale verso il soddisfacimento della clientela attraverso una politica dell’intrattenimento, che compenetra tutti gli ambiti. Abbiamo monitorato, infatti, i desiderata dei nostri clienti, che apprezzano le proposte di svago e di divertimento affollando le nostre sale in tutte le tipologie di passatempo. Anche la Poker Room conferma il successo dei tornei proposti, le cui iscrizioni garantiscono field di gioco sempre appassionanti. Sono molti i pokeristi già candidati al Festival Sanremo Poker Cup, con montepremi di 200mila euro, che si terrà dal 4 all’8 ottobre. Spettacoli e prestigiosi gala, momenti culturali di grande qualità completano l’impegno aziendale, teso a consolidare i segnali positivi in un anno che si farà ricordare”.

Numeri stellari si sono ottenuti in tutte le sale. A settembre i giochi tradizionali hanno introitato 1,1 milioni con exploit della fair roulette (+98% rispetto al 2022) mentre le slot sono volate a quota € 3,5 milioni, totalizzando un incremento percentuale del 14,6% rispetto a settembre dell’anno scorso. Dall’inizio dell’anno il risultato è superiore a 40,3 milioni di euro, bilancio positivo che segna un surplus percentuale rispetto allo stesso periodo del 2022 pari al 26,7%. Le slot machines hanno registrato 30,7 milioni di euro (+21% rispetto al settembre 2022).

Record di incassi ma anche di vincite soprattutto in sala slot, dove dall’inizio dell’anno 2023 il montepremi erogato ha superato 7 milioni di euro (costituito da premi superiori a 5.000 euro). La Poker Room del Casinò continua a proporre eventi mensili di valenza nazionale, offrendo ai players tornei interessanti per ogni fascia di clientela. Dopo il Festival Sanremo Cup, che si svolge dal 4 al 8 ottobre, inizierà il TPS con tutta una serie di tornei settimanali sino al 29 ottobre.