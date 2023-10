Pieve di Teco, l’assessore regionale Marco Scajola al raduno degli Alpini per il centenario della sezione di Imperia

L’assessore Marco Scajola ha partecipato oggi, in rappresentanza di Regione Liguria, al raduno degli Alpini in corso a Pieve di Teco.

La manifestazione è stata organizzata, con il sostegno e il patrocinio di Regione, per festeggiare il centenario della Sezione ANA di Imperia. Il raduno ha visto la partecipazione, da venerdì 29 settembre a oggi, di centinaia di alpini, di appassionati e turisti.

“Con grande piacere Regione Liguria ha sostenuto questo evento per la sua valenza storico celebrativa, ma anche per il buon richiamo turistico che ha saputo dare con l’arrivo di persone da gran parte del Paese – dichiara l’assessore Marco Scajola -. Gli alpini sono uno degli orgogli della nostra comunità per quanto hanno saputo fare nel tempo e per ciò che ancora continuano a dare con un aiuto importante in tantissime situazioni anche di emergenza, doveroso festeggiarli in una location tra le perle del nostro entroterra e dal grande valore culturale come Pieve di Teco”.