Ventimiglia: realizzazione centro rimpatri, Confesercenti e Confartigianato chiedono un incontro urgente con il sindaco

"In riferimento alle notizie apparse nelle ultime settimane sui giornali, sui programmi televisivi nazionali e sui diversi mezzi di informazione, sulla possibile realizzazione nella città di Ventimiglia di un centro per il rimpatri, preso atto che permane la situazione di forte criticità dei flussi migratori in città, e considerato che sono pervenute alle Associazioni di categoria Confesercenti e Confartigianato preoccupazioni dei diversi operatori commerciali e turistici presenti in città sulle conseguenze e ricadute che questa decisione potrebbe avere sul tessuto economico e sociale di Ventimiglia, abbiamo chiesto al Sindaco della città di Ventimiglia un incontro urgente per esaminare la situazione. Le Associazioni di categoria saranno vigili sui prossimi sviluppi e tuteleranno le imprese economiche del territorio ventimigliese che hanno già pagato un caro prezzo negli ultimi tempi".

Confesercenti - Confartigianato".