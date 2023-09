Sanremo: degrado in strada San Pietro, interpellanza di Fratelli d'Italia "Mai fatti interventi"

Sono innumerevoli le segnalazioni relative alla necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza del tratto stradale in frazione San Pietro che sono pervenute alla stampa ma anche al portavoce di Fratelli d’Italia Antonino Consiglio e al componente del Dipartimento Frazioni, Davide Franceschini.

Per rispondere a queste richieste il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Luca Lombardi ha presentato al Sindaco e alla Giunta un’interpellanza urgente. “La strada che porta in frazione San Pietro - spiega Consiglio - versa in una condizione di totale degrado, a causa di smottamenti e avvallamenti, peraltro invasi da erbacce, che mettono in serio pericolo l’incolumità delle persone oltre a causare danni ai mezzi di trasporto da queste utilizzati”.

“Tra l’altro - continua Franceschini - nel tratto di strada prima del bivio per la Villetta, interessato da uno sprofondamento, sono stati collocati dei cartelli segnaletici che costringono chi sale ad invadere la corsia opposta, rischiando, quindi, di fare un frontale con chi scende”.

“Per tutte queste ragioni – conclude Luca Lombardi – ho presentato un’interpellanza urgente al Sindaco e alla Giunta comunale in cui chiedo se siano stati finanziati fondi e siano stati inseriti nel cronoprogramma interventi risolutivi sia per il rifacimento del manto stradale che per la messa in sicurezza dei tratti di strada a rischio crollo, anche in considerazione del fatto che per questa strada non sono mai stati fatti lavori di manutenzione e risistemazione”.