In occasione della 'Fiera di Ottobre', di domenica prossima, sebbene la manifestazione si svolgerà sul Lungomare Italo Calvino, verranno sospese le rimozioni per il lavaggio strada in via Martiri della Libertà.

Il provvedimento viene adottato per non eliminare posti auto in una giornata che prevede un notevole afflusso di visitatori.