'Ottobre rosa': anche l'Asl 1 Imperiese scende in campo: diverse le iniziative in provincia

Anche Asl 1 scende in campo con diverse iniziative legate ad “Ottobre Rosa”, il mese per la prevenzione del tumore al seno. Si parte con i “Pink Point”, i punti di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica con la possibilità di prenotare tutti gli screening attivi in Asl 1.

Ecco le sedi e gli orari:

Imperia Palasalute ore 8-13 il 16-17-18-19-20-23-25-26 ottobre;

Sanremo Palafiori ore 8-13 il 16-17-18-2324-25-26-27 ottobre;

Bordighera centro prelievi Saint Charles ore 8-13 il 20 e 27 ottobre;

Bordighera Poliambulatorio ore 8-13 il 19 e 24 ottobre

Nell'ambito dello screening spazio al “Pacchetto Prevenzione Donna”: se in questo anno devi fare, oltre allo screening mammografico anche il pap test, potrai prenotare gli esami in un unico appuntamento e nella stessa sede. Se devi fare anche lo screening del tumore del colon retto, potrai in quella occasione ritirare anche il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Inoltre il 14 ottobre presso lo Spazio Conad di via Roggeri 52 a Taggia sarà possibile prenotare gli screening presso lo stand di Asl1, dalle 14 alle 19.

Altra importante iniziativa è quella dal titolo “Se son rose fioriranno – voci e storie di donne”: raccogliamo voci di donne che grazie allo screening mammografico hanno potuto individuare con tempestività la malattia. Si può inviare messaggi scritti o vocali al numero 3382978341 per farne un podcast. Infine “Rendi rosa il tuo reparto”, contest fotografico rivolto al personale Asl1 per creare e fotografare spazi rosa all'interno dei servizi Asl1, per sensibilizzare tutte le donne sulla prevenzione oncologica.

A riguardo il Direttore Generale di Asl1 Dott. Luca Filippo Maria Stucchi ha affermato: “L'Ottobre Rosa fa rima con sensibilizzazione ed è un appuntamento importante per tantissime donne che possono effettuare una serie di attività riguardanti gli screening oncologici femminili. La cultura della prevenzione è un'attività che Asl1 vuole diffondere sempre di più tra la popolazione, ed il nostro impegno va proprio in questa direzione”.