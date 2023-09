Ospedaletti: consegnate in Consiglio le 'Pergamene' a Pier Franco Rivano e alla confetteria 'Capriccio'

Il Consiglio Comunale di Ospedaletti, riunitosi ieri, ha consegnato le pergamene di ringraziamento a Pier Franco Rivano, Luogotenente dei Carabinieri da pochi giorni in pensione dopo aver comandato la Stazione CC di Ospedaletti per oltre trent'anni, e alla 'Confetteria Il Capriccio' per l'ultra-trentennale attività commerciale svolta.

L’assise ha successivamente discusso di rigenerazione urbana, convenzione urbanistica tra il Comune e la società Girasoli 2000 srl, di variazioni al Bilancio di Previsione 2023/2025 e del Regolamento comunale per le concessioni cimiteriali.