“Allattamento e lavoro, tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie” anche in Asl 1

“Allattamento e lavoro, tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie” è questo lo slogan della Settimana Mondiale dell’Allattamento (SAM) 2023 che in Italia si tiene, come ogni anno, dall’1 al 7 ottobre.

L’edizione di quest’anno si concentra sul delicato equilibro tra allattamento e occupazione professionale e sulla necessità che tutti facciano la propria parte per sostenere le famiglie e realizzare condizioni compatibili con l’allattamento nel contesto lavorativo post pandemico: i governi, il sistema sanitario, i datori di lavoro e le comunità hanno il ruolo fondamentale di creare un ambiente e una politica sociale accogliente che favorisca l’allattamento per le mamme che lo desiderano. Il tema è allineato con la quarta area (Produttività e lavoro femminili) degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030) che evidenzia i legami tra allattamento, lavoro retribuito, produttività, crescita economica, diritti e uguaglianza di genere.

A riguardo, anche Asl 1 ha aderito all'iniziativa, infatti il 3 ottobre presso la Biblioteca “Lagorio” di Imperia, dalle 13 alle 15, sarà occasione per parlare e confrontarsi sull'allattamento materno, con la partecipazione del personale Asl1, delle mamme che seguono (o hanno concluso) i corsi di preparazione alla nascita e di tutte le donne e le persone interessate al tema. Inoltre parteciperà all'evento l'avvocata Simona Vichi per dare i riferimenti normativi relativi a tutela della mamma che allatta.

Mentre il 5 ottobre a Sanremo al consultorio del Palafiori open day, dalle 9 alle 15, con le ostetriche del consultorio di Sanremo e di Ventimiglia.