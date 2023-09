Sanremo: parcheggio di piazza Eroi, spunta un cartello di chiusura ma la via pedonale è aperta (Foto)

C’è il cartello di strada chiusa (a 40 metri) ma la via pedonale è regolarmente aperta. Stiamo parlando della zona di piazza Eroi Sanremesi, dove è in atto il cantiere del futuro parcheggio sotterraneo che, negli ultimi giorni è diventato un po’ più invasivo per chi transita e per i commercianti della zona.

Da alcune ore, all’angolo con la zona del parcheggio per le moto, è apparso il cartello di chiusura della strada verso piazza San Siro che, invece, come si può vedere dalle foto scattate nel pomeriggio, è regolarmente aperta al transito pedonale.

Sicuramente il passaggio non è dei più agevoli ed è, soprattutto, penalizzante per i commercianti. Ma è il prezzo da pagare per avere, in futuro, molti posti auto in più per i clienti degli esercizi della zona e per il mercato.