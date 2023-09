"I prossimi 15 anni saranno in crescendo per l'edilizia in provincia": la certezza di Enio Marino (Video)

“Il futuro dell’edilizia in provincia di Imperia è roseo, ma manca la mano d’opera”: è stato questo, in estrema sintesi, il parere del presidente di Ance provinciale, Enio Marino, espresso a margine della cerimonia per il decennale dell’associazione di categoria.

“Saranno anni positivi – prosegue Marino - dopo aver sofferto dal 2008 al 2018, con la crisi immobiliari. In quel periodo, in pratica non c’era una gru in piedi ed abbiamo perso moltissimi operatori del settore. Dal 2018 ad oggi abbiamo invece una grande escalation di lavori, anche grazie al famoso 110%. Ci sono molti lavori ancora da completare e molte opere saranno terminate, soprattutto nei condomini. Ora sta entrando in gioco, prepotentemente, il Pnrr anche se non ci sono abbastanza aziende edili per poter eseguire i lavori previsti”.

Quando terminerà il periodo del Pnrr, però, come vede i prossimi anni in edilizia? “Ma, intanto, speriamo che il Governo riesca a far slittare tutto al 2028, altrimenti rimarranno molte opere incompiute, si stanno affacciando i lavori di efficientamento energetico che ci chiede l’Europa entro il 2033. Con quello i prossimi 15 anni potrebbero prospettarsi come una tranquilla passeggiata”.

Il problema, come evidenziato da Enio Marino, sarà quello della mano d’opera. Nella nostra provincia, nel settore edile hanno sopperito all’assenza di molti imprenditori ed addetti ai lavori, diverse aziende aperte da stranieri. L’edilizia ha sicuramente bisogno di ‘mani’ esperte e con la voglia di lavorare.