Attacchi hacker dall'estero: linee internet nell'entroterra bloccate per alcuni giorni

Gravi problemi di connessione, nei giorni scorsi, per i possessori di linee internet via radio nell’entroterra, legati al gestore BBBell.

In molti, per tanti giorni sono rimasti senza linea, sembra per alcuni attacchi informatici, volti ad intasare le reti creando problemi nell'erogazione dei servizi di connettività con conseguente calo delle prestazioni per periodi più o meno lunghi.

Da alcune ore sembra che la situazione stia tornando alla normalità. Non vengono invece segnalati problemi alle linee via radio degli altri gestori sul territorio.