Infermieri aumentati dal 2019 del 4% grazie a concorsi e contratti a tempo indeterminato

“Dati alla mano, nel confronto tra il 2019 (periodo pre-Covid) e il 2023, il numero degli infermieri è aumentato di 408 unità (+4%).

Interviene in questo modo Alisa, in relazione alle dichiarazioni del Consigliere Regionale Davide Natale, secondo cui il dato diffuso relativo agli infermieri assunti mistificherebbe la realtà.

“Il concorso unificato regionale – prosegue Alisa - ha consentito di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, inserendo in organico figure che non lo erano e stabilizzando altre centinaia di persone. Il dato certificato nel mese di marzo è peraltro destinato ad aumentare in considerazione dell’ulteriore scorrimento delle graduatorie che prosegue e del nuovo concorso per oltre 400 infermieri in fase di espletamento che coinvolge Asl 1 e 2 e Gaslini”.

“Questi numeri dimostrano concretamente – termina Alisa - che l’impegno per garantire le risorse umane al sistema sanitario regionale è stato compiuto e sarà ulteriormente portato avanti, verificando costantemente i reali fabbisogni delle aziende”.