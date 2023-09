Carenza di medici, il Consigliere Mabel Riolfo “Inserita anche Asl 1 nel protocollo d’intesa con l’Università

“Accolgo con grande favore il protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Università per lo svolgimento dell'attività assistenziale”. Lo ha detto Mabel Riolfo, Consigliere regionale della Lega.

“Ho fatto un emendamento, approvato all’unanimità – prosegue - in cui ho richiesto espressamente che anche in Asl 1 venga individuata una struttura dove scegliere l’attività della scuola di formazione. La scuola di formazione è molto importante, perché in questo momento di carenza di personale sanitario e di medici, avviene che in alcune aree della Liguria, come quella della Asl 1, i concorsi vadano deserti, oppure gli specializzandi che vengono nelle nostre aree decidono, una volta vinto un concorso, di non fermarsi nella nostra zona, perché non lo trovano conveniente neppure a livello di curriculum per poter avanzare nella loro carriera e scelgono dunque di avvicinarsi al centro della regione”.

“Noi oggi abbiamo bisogno di altro – termina Riolfo – ovvero che tutta la Liguria sia coperta dai medici che devono desiderare ed essere invogliati a non essere genovacentrici”.