Oltre le Amministrative: il Sindaco Scajola 'lancia' Biancheri "Può fare ancora tanto", pensava alla Regione?

La serata al Golf, dedicata all’assemblea di Ance Imperia e della presentazione del progetto per la funivia tra Sanremo e Monte Bignone, è stata anche teatro di un siparietto che politicamente potrebbe avere risvolti davvero molto importanti in chiave provinciale e, chissà, anche regionale.

Nel corso del suo intervento verso la platea, infatti, il sindaco di Imperia e Presidente della Provincia Claudio Scajola, ha avuto parole particolarmente positive per il collega sanremese, Alberto Biancheri. “Anche se, con i due mandati da primo cittadino – ha detto – non potrà candidarsi ad una terza guida della città, ma si è sempre dimostrato un gentiluomo, mai chiacchierato e mai polemico. Non può più candidarsi a sindaco, ma tante sono le cose che si posso fare nel pubblico da parte di una persona capace come lui. E glielo auguro sinceramente”.

Non sarà un’investitura ufficiale ma poco ci manca. E chissà che Biancheri non abbiamo trovato un forte sostenitore di una sua candidatura futura. Non a sindaco, ovviamente, ma tenuto conto che terminerà il suo mandato a poco più di due anni dalle prossime elezioni Regionali, non sia un vero e proprio endorsement verso la presidenza ligure che mai ha visto un ponentino?

Al momento è difficile a dirsi ma, dopo qualche screzio che abbiamo registrato tra Scajola e Biancheri ai tempi delle Provinciali, un avvicinamento di questo genere può davvero presagire ad un futuro ancora al vertice di un ente per il sindaco più longevo di Sanremo.