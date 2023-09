Imperia: venerdì prossimo alla Biblioteca 'Lagorio' la presentazione del nuovo libro di Ugo Boggero

Venerdì prossimo alle 17.30, alla sala convegni della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio di Imperia, si svolgerà un incontro organizzato dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, insieme alle associazioni partigiane ANPI e FIVL, nel quale verrà presentato il libro pubblicato quest’anno da Ad Astra Edizioni, dal titolo ‘Mi ricordo, memorie d’amore e di guerra', di Ugo Boggero.

Aprirà l’incontro Giovanni Rainisio Presidente dell’ISRECIm, per continuare con gli interventi di Fulvio Vassallo e dell’autore, L’opera narra la storia di Gigetto, valido studente universitario ed amante dei propri studi che vive una situazione famigliare complessa e travagliata, essendo i genitori separati.

Il padre vive a Stresa in condizioni di salute precarie, mentre la madre vive a Imperia insieme alla nonna di Gigetto. Quella è anche casa sua. Durante le vacanze che abitualmente trascorre con il padre a Stresa, conosce Renata della quale si innamora, la perde, ma rimarrà per moltissimo tempo nei suoi pensieri quasi ossessivamente.

La storia nasce e si materializza in un contesto storico drammatico: la repressione nazi-fascista in un primo tempo, la guerra e la lotta partigiana contro l’occupazione nazi-fascista di cui Gigetto, suo malgrado, farà parte attivamente e convintamente, in un secondo tempo.

E’ un romanzo che mette in risalto la sensibilità, attraverso sentimenti ed emozioni, di un ragazzo che ha superato da poco l’adolescenza dovendo dibattersi con la storia più buia e violenta del nostro paese. L’autore, Ugo Boggero, è nato ad Imperia nel 1950 ed è laureato Pedagogia ad indirizzo sociologico. E’ stato segretario nazionale della FILEF (Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie) fondata da Carlo Levi, associazione che si occupa degli interessi degli italiani emigrati all’estero. Dal 1995 al 1998 è stato assessore provinciale della Provincia di Novara.

Nel 1995 ha preso servizio come insegnante elementare presso il Primo Circolo Didattico di Novara. Attualmente pensionato si cimenta nella scrittura di romanzi. Mi ricordo è stato premiato con la menzione d’onore con medaglia al IX Premio letterario internazionale città di Sarzana.