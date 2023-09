39a Sanremo Cup Tessitore: spazio ai giovani le promesse del volley al mercato dei fiori

Archiviato il test match di al femminile, disputato sabato scorso ad Ospedalettì (Reale Mutua Fenera Chieri-Volero Le Cannet 3-1), come accade dal 2016, per i due prossimi weekend la 39a Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore apre le porte ai giovani con i due tornei dedicati alle categorie Under 14 femminile (30 settembre e 1 ottobre) e Under 15 maschile (7 e 8 ottobre).

Appuntamento presso il polo sportivo del Mercato dei Fiorì di Valle Armea, sui due campi dedicati ad Enrico Chiavari, storico presidente della Nuova Lega Pallavolo Sanremo, la società che da sempre mette la firma su questa manifestazione che da sette anni ha cambiato il proprio look, ma che nel tempo ha portato nella Città dei Fiori le più forti atlete del panorama mondiale.

Nella competizione riservata alle ragazze, in campo quattro squadre liguri (Golfo di Diana, Albenga, Maremola Pietra Ligure e Cogovalle) e altrettante piemontesi (Alessandria, Pgs El Gali, Team Lessona e Valle Belbo), in rappresentanza di sei diverse province. Primi due incontri (tre set comunque) alle ore 13.30 di sabato. Le ultime due finali (3/4° e 1/2° posto) a partire dalle ore 16.30 di domenica. Ciascuna squadra disputerà cinque incontri.

Di alto livello si preannuncia il torneo riservato ai ragazzi, con alcuni club le cui prime squadre militano in Al. Questo il cast, con equa suddivisione tra Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia: Gas Sales Youernergy Piacenza, Colombo Genova, Diaenergy Montichiari, Diavoli Power Brugherio, Parelio Torino, Bper Banca Modena Volley ed inoltre due new entry: Sant'Anna San Mauro Torinese e Toirano. Analogo il format.

I premi per i migliori giocatori sono dedicati al ricordo di Enrico Chiavari. Riconoscimenti previsti anche per giocatrici e giocatori che si metteranno in evidenza nei vari ruoli. A livello maschile per molte delle formazioni invitate l'obiettivo stagionale è quello della finale nazionale di categoria. Nella passata stagione cinque delle compagini presenti a Sanremo ne sono state grandi protagoniste. Il titolo, nel maggio scorso, è andato al Treviso, ma sul podio sono saliti anche Piacenza e Colombo, con ottimi piazzamenti per Diavoli (6° posto), Parelio (7°) e Montichiari (8°). E tra i ragazzi che si sono mentitati premi individuali tre erano stati tra i migliori anche nel Memorial Tessitore.

Da sottolineare anche la valenza turistica della manifestazione: dodici di queste formazioni soggiorneranno a Sanremo e numerosi sono i familiari in arrivo. Contando atleti, allenatori e dirigenti, i protagonisti saranno 250. Annunciata anche la presenza di osservatori e addetti ai lavori. La 39a Sanremo Cup, dal 1993 abbinata al Memorial Dado Tessitore, è organizzata dalla Nlp Sanremo sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo ed è inserita nel calendario manifestazioni 2023 del Comune di Sanremo, è sostenuta dal Laboratorio CT ed è patrocinata da Regione Liguria, Coni Liguria, Provincia di Imperia, Csen Imperia e Panathlon Club Imperia-Sanremo.