Migranti, quasi 7.000 euro dal Comune per le spese di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati

Il comune di Ventimiglia impegna una cifra pari a 6.810,00 euro per garantire l’ospitalità in struttura in estrema urgenza ai minori stranieri non accompagnati. La somma, infatti, servirà a coprire le spese di soggiorno dei minori attualmente ospitati in diverse strutture della città.

Il fenomeno migratorio sul territorio della città di confine ha rappresentato negli ultimi anni una costante, che ha alternato periodi di minore e maggiore flusso, e anche a seguito dei numerosi sbarchi che hanno caratterizzato l’ultimo mese sono in costante aumento i minori stranieri non accompagnati che giungono sul territorio ventimigliese. Il Comune ha così necessità di reperire strutture disponibili alla messa in sicurezza, in estrema emergenza, di minori stranieri non accompagnati per il tempo strettamente necessario al trasferimento dei giovani in strutture ordinarie e facenti parte del SAI.

La Croce Rossa Italiana, comitato locale di Ventimiglia, ospita attualmente 8 minori, numero massimo di minori inseribili. Altri 7 minori, visto l’esaurimento di posti presso CRI di Ventimiglia, sono stati di conseguenza collocati, in emergenza ed a seguito di accurata ricerca sul territorio, in tre diverse strutture: due giovani soggiornano presso la comunità educativa “Revenge” gestita da Erregi Progress, tre presso la struttura alberghiera “Villa Mare Blu” gestita da Azur Mer SNC e altri due presso una struttura alberghiera, l’Hotel Provenza. La cifra messa a disposizione dal Comune sarà così divisa: 6.000,00 euro a favore di Erregi Progress Srls; 360,00 euro a favore di Azur Mer Snc e 450,00 a favore dell'hotel Provenza di Ventimiglia.