Liguria e Piemonte unite in cucina: il pestun di fave di Cervo si sposa con le lasagne di Ormea

L’appuntamento con il gusto delle Antiche Vie del Sale ha visto protagonisti due custodi della tradizione culinaria della nostra regione: Renato Grasso, lo chef della Cucina Bianca tipica delle Alpi Liguri e Stefano Pezzini, giornalista, food blogger e profondo conoscitore delle ricette della tradizione.

L’incontro delle ricette, sotto l’insegna di Olio Raineri, accompagnato dal racconto dei protagonisti sulla tradizione culinaria dei due territori, il borgo dei corallari di Cervo e la cucina eroica delle malghe, ha coinvolto i tanti partecipanti allo show cooking dimostrando come il cibo rappresenti uno straordinario veicolo di comunicazione per la cultura e l’identità di una terra.



“La quarantunesima edizione della fiera di San Matteo diventa l’opportunità per costruire nuovi progetti e nuove sinergie tra imprese territori e prodotti” questo il commento del sindaco Giorgio Manfredi al termine dello show cooking che ha visto protagonisti la ricetta De.Co. di Cervo e la lasagna di Ormea.

La fiera del “Borgo più Bello d’Italia”, con il progetto “Dalla fiera di San Matteo al salto dell'acciuga - le strade dei sapori e dei saperi”, siglato dal comune con Vessalico e Laigueglia, come evidenzia la sindaca di Cervo Natalina Cha, “sta infatti dimostrando di essere uno straordinario canale di cooperazione, comunicazione e promozione per le tre comunità”.

“Un’alleanza - dichiara Franco Laureri responsabile marketing e comunicazione delle Antiche Vie Del Sale - che abbraccia due province, costa ed entroterra con tre Comuni uniti dalla filosofia slow dei piccoli centri: dall’appartenenza ai “Borghi più belli d'Italia” (Cervo e Laigueglia) alle “Antiche vie del sale” (Laigueglia e Vessalico). Un esperimento virtuoso, nato per aderire all’avviso pubblico di selezione di manifestazioni ed eventi finanziati con il F.U.N.T. del corrente 2023, e destinato, come manifestato dai sindaci, a continuare nel tempo”.

“Il grande successo dei laboratori del gusto - evidenziano Alessandro Navone e Lino Bersani presidente delle Antiche Vie Del Sale il primo e consigliere delegato alle fiere del Comune di Laigueglia il secondo - confermano la bontà del format e la scelta vincente del coinvolgimento diretto dell’Istituto Giancardi Galilei Aicardi nella gestione dell’accoglienza e degli eventi”.



Il laboratorio del gusto dedicato al Pestun di Fave, prodotto a denominazione comunale, è stato realizzato dal Comune di Cervo in collaborazione con il ristorante Bellavista di Cervo, l’Olio Raineri e il Pastifico Fratelli Porro di Pornassio, con il coordinamento dei docenti dell’Istituto di istruzione Secondaria Superiore Giancardi - Galilei - Aicardi di Alassio.