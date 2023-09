Ventimiglia: l'anno dell'istituto “Biancheri” inizia con una pedalata sulla pista ciclabile

Il nuovo anno scolastico, alle “Biancheri” di Ventimiglia è iniziato con una “mano di green”.

La nuova dirigente scolastica dell’istituto Amalia Catena Fresta ha approvato con entusiasmo uno dei progetti di accoglienza delle classi prime: una “pedalata ecologica” lungo la pista ciclabile tra Ventimiglia e Bordighera con la finalità non solo di accogliere le nuove leve ma anche di sensibilizzare i nuovi alunni della scuola al rispetto per l'ambiente.

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, con la collaborazione di alcuni insegnanti della scuola e l'organizzazione da parte di “FIAB Riviera dei Fiori” che da anni investe su eventi mirati all'educazione alla mobilità sostenibile, domenica 24 un numeroso gruppo di alunni delle classi prime e genitori hanno partecipato con entusiasmo all'evento “Primini in Bici”. Capitanato dalla nuova referente di plesso dell'Istituto Comprensivo 1 “Biancheri”, il gruppo è partito da scuola alle 10, ha raggiunto verso le 11.30, il “giro di boa” a Sant'Ampelio a Bordighera, dove si è tenuto un piccolo rinfresco, e verso le 12.30 è rientrato a Ventimiglia con la soddisfazione di tutti i partecipanti.