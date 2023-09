Vallecrosia: alla RSA Casa Rachele serata tema rumena e giropizza di fine estate

Continua il ‘world tour gastronomico’ per assaggiare i diversi piatti tipici dei paesi originari degli operatori della grande famiglia di Casa Rachele. Nella seconda tappa: Romania.



“Tutti riuniti parenti ed Ospiti – spiega il direttore Mauro Vicenzi - per scoprire questa terra così vicina a noi, un incrocio di popoli, di storia e tradizioni. Alina, Irina, Melania e Dorina ci hanno proposto un menù semplice: insalata russa rumena e crema di melanzane su crostino come antipasto, Sarmale con contorno di polenta e panna acida, piatto unico della tradizione Rumena, e, per finire, il dolce Tavalita. Questi piatti abbondanti e gustosi hanno deliziato i palati di tutti. La grappa della tradizione e un liquore ai lamponi hanno consolidato sorrisi e risate. Per celebrare la fine di questa entusiasmante estate, si è tenuto il secondo appuntamento del sempre tanto atteso giro pizza, una serata dedicata al gusto italiano, con squisite pizze preparate dalle fantastiche cuoche di Casa Rachele. L'ottima pizza, la tanta allegria, la voglia di stare insieme e un'aria familiare sono stati gli ingredienti vincenti di questa calda estate. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 29 settembre, dove gli Ospiti di Casa Rachele, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e del Comando di Polizia Locale di Vallecrosia, assistere al passaggio davanti alla struttura del rombo dei motori del 70° Rally di Sanremo, settimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco. A seguire lunedì 2 ottobre verrà festeggiata Santa Rachele e tutti i nonni, in occasione della festa a loro dedicata, con la Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Antonio Suetta. La serata proseguirà alla scoperta di altri gusti del mondo con specialità gastronomiche tutte da gustare”.



Come sempre, si possono seguire tutte le attività della struttura sul sito www.zitomirski.org e sulla pagina Facebook: Casa Rachele Zitomirski.