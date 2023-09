Emergenza migranti, aumentano gli arrivi a Ventimiglia e i respingimenti al confine

Sono aumentati notevolmente gli arrivi dei migranti a Ventimiglia. Oggi la città ha accolto 280 nuove persone, un aumento considerevole rispetto ai 209 ingressi registrati lo scorso venerdì. Inoltre, continuano i respingimenti al confine con la Francia, sia a Ponte San Ludovico che a Ponte San Luigi. Ormai la media giornaliera si aggira intorno ai 150-200 respingimenti.

La temuta ripercussione a causa degli ultimi sbarchi di migranti a Lampedusa e in seguito ai controlli intensificati e ai respingimenti da parte della Francia inizia a farsi sentire nella città di confine.

Le persone che giungono a Ventimiglia sono famiglie, minori non accompagnati ma soprattutto uomini che cercano disperatamente di passare il confine in treno, a piedi, lungo pericolosi crinali tra l’Italia e la Francia, o con i passeur ma a causa dell'incremento di gendarmi, pattuglie e droni, sentinelle che controllano anche il valico, spesso vengono fermati o respinti e così non possono far altro che accamparsi lungo le vie della città di confine o chiedere ospitalità alla Caritas che li accoglie e aiuta.

Donne e bambini vengono ospitati nel Pad, ovvero il Punto di Accoglienza Diffusa, struttura aperta alla fine di agosto accanto alla sede della Caritas Intemelia.

Cittadini e commercianti lamentano da tempo degrado e poca sicurezza a causa della continua presenza di bivacchi di migranti in diversi punti della città ma ora temono un possibile aumento di sporcizia e criminalità.