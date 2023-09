Bordighera: da oggi, al via lavori di opere idrauliche al cimitero d’Arziglia

A partire dal 25 settembre 2023 e per una durata prevista di circa 8 mesi fino a maggio 2024, nel cimitero d’Arziglia saranno svolti lavori di opere idrauliche che interesseranno il lato monte Beodo – Sasso.



“Per ovvie ragioni di sicurezza – spiegano dal Comune - le aree di cantiere saranno precluse al pubblico e potrà essere ridotta la viabilità interna. Informazioni in merito, anche per indicare possibili percorsi alternativi, saranno fornite mediante apposita cartellonistica”.