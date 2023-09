Governo, Gianni Berrino (FdI): “Con Meloni successo della buona politica”

Una giornata importante a Sanremo per l’evento nazionale ‘L’Italia Vincente’. Presenti diversi politici come l’eurodeputato Carlo Fidanza, il Sen. Roberto Menia, l’On. Maria Grazia Frija e oltre 50 amministratori e tantissime personalità del mondo delle associazioni che hanno preso parte a diversi panel.



Un appuntamento che ha visto la festa del primo anno del Governo Meloni e il bilancio di questi primi 12 mesi, ma anche una sede strategica visto che a Sanremo si va a votare il prossimo anno, come evidenziato dal Senatore Gianni Berrino: “Si lo è, visto che è la più grande città dove si voterà. Ma, al di là di questo, vogliamo ricordare il primo anno di governo, per far notare ai cittadini che il senso è quello di riportare al centro il dibattito politico. Rimane quanto detto in campagna elettorale, come l’abolizione del ‘Reddito di Cittadinanza’ che ha creato posti di lavoro. Non dimentichiamo la rivoluzione fiscale approvata, lo sport nella Costituzione, gli interventi per la famiglia, la riforma della Giustizia che ha iniziato il suo iter tra cui il ‘Decreto Rave’ che ha visto per il primo anno l’assenza delle riunioni di questo genere. Ma ci sono anche le particolarità locali come lo stanziamento per la stazione di Ventimiglia, quelli per la Pediatria al ‘Borea’, la rivisitazione degli estimi catastali che aspettava da 15 anni. Questo per dimostrare che, dove c’è la buona politica c’è il buon governo e questo serve anche a Sanremo”. Sul piano elettorale gli ha fatto eco il Ministro Lollobrigida che, con un video, ha salutato Sanremo “Dobbiamo dargli prospettiva e una buona amministrazione con le elezioni del prossimo anno”.