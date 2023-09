"L'Approdo in... Fermento!", al via la grande festa dei sapori di Cna Imperia

Imperia si animerà di gusti e profumi eccezionali per "L'Approdo in... Fermento!", un evento straordinario per celebrare i prodotti fermentati della Liguria e non solo. L'Approdo InfoPoint, situato nel suggestivo scenario del Molo Lungo di Imperia, diventerà la cornice perfetta per questa giornata di esperienze gastronomiche. Il 23 settembre alle 17 alle 22, i visitatori saranno immersi in un mondo di sapori e aromi unici proposti da aziende del territorio appassionate della fermentazione.

Ecco cosa aspettarsi:

Prodotti eccezionali. "Assaggia l’irresistibile varietà di prodotti fermentati, tra cui yogurt, birra artigianale, vini, pane, dolci, salumi e formaggi. Ogni boccone sarà una festa per il palato" - fa sapere Cna Imperia.

Conoscenza e divertimento. "Partecipa ai Laboratori del Gusto condotti dagli esperti, che sveleranno i segreti della fermentazione e ti guideranno attraverso un viaggio di scoperta culinaria" - dice Cna Imperia.

Musica dal vivo. "Lasciati trasportare dalla musica dal vivo con il concerto del Lizzadro Duo, che ti farà divertire fino a tarda serata" - afferma Cna Imperia.

Incontri straordinari. "Conosci i produttori locali e gli artigiani dietro a questi gusti straordinari. Scopri la loro storia e la passione che si nasconde dietro ogni prodotto" - dichiara Cna Imperia.

Shopping locale. "Oltre a deliziosi cibi e bevande, avrai l'opportunità di acquistare creazioni artigianali uniche che porteranno con te i ricordi di questa giornata speciale" - sottolinea Cna Imperia.

L'Approdo in... Fermento! è organizzato dalla CNA Imperia e vanta la partecipazione di aziende di prima classe come: Purø, essenzialmente yogurt di Pieve di Teco; Torrefazione Brasiliana di Imperia; Le Caprette del Parco di Pigna; Birrificio Nadir di Sanremo; Az. Agr. LuppOlio di Cervo; My Personal Beer Corner di Torino; Az. Agr. Ramoino di Sarola; Cantine SanSteva/Tenute MFR di Santo Stefano al Mare; La Bontà del Pane di Imperia; Alessandro Racca, Consulente-Pasticcere-Chef-Gelatiere di Imperia. Un'opportunità unica per immergersi nella cultura della fermentazione e scoprire nuovi gusti che lasceranno un'impronta indelebile nel tuo palato.

L’entrata è libera. Tutti sono invitati a partecipare a questa festa straordinaria. "Porta amici e familiari per una giornata di divertimento, esplorazione e delizie gastronomiche" - conclude Cna Imperia parlando dell'evento che si terrà sabato 23 all'Approdo InfoPoint, Ormeggi Molo Lungo, 36, a Imperia dalle 17 alle 22.

Qui di seguito il programma della giornata:

· Ore 17-17.30: Purø “Il Puro piacere della Fermentazione AcidoLattica”;

· Ore 17.30-18: Torrefazione Brasiliana “Dalla Bacca alla Tazzina”;

· Ore 18-18.30: Le Caprette del Parco “La diversa Fermentazione dei Formaggi e degli Insaccati”;

· Ore 18.30-19: Laboratorio Birra “Alta e Bassa Fermentazione nella Birra” a cura di My Personal Beer Corner in collaborazione col Birrificio Nadir di Sanremo e l’Az. Agr. LuppOlio di Cervo;

· Ore 19-20: Az. Agr. Ramoino + Cantine SanSteva/Tenute MFR + La Bontà del Pane + Alessandro Racca “I Piaceri di Marcellino: il Fermento nel Pane, nel Vino e nei Dolci”;

· Ore 20: LIZZADRO DUO in concerto “SUONI DAL MONDO” - Musica Live;

· Ore 22: Chiusura Manifestazione.