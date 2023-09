Ventimiglia, albero pericolante sui binari: vigili del fuoco in azione (Video)

E’ ancora in corso l'intervento di rimozione dell’albero pericolante sui binari, nei pressi dei Balzi Rossi, che da ieri pomeriggio ha bloccato la circolazione dei treni sulla linea che da Ventimiglia va verso la Francia. Sul posto da questa mattina, alle prime luci dell'alba, sono presenti il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco e il personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che stanno effettuando la manovra di recupero dell'albero pericolante e la messa in sicurezza della zona per permettere la riapertura della linea ferroviaria al momento ancora interrotta.

Un albero, probabilmente a causa del vento, si è, infatti, spezzato ed è rimasto pericolante su una parete rocciosa proprio sopra alla linea ferroviaria. Per garantirne la sicurezza, il traffico ferroviario è stato interrotto mandando in tilt tutte le corse dei treni previste e creando, di conseguenza, disagi ai viaggiatori e ai pendolari. Una parte di albero, già caduto a terra, si trova su una falesia ad una quota di circa 40 metri sopra la ferrovia e la spiaggia sottostante denominata “spiaggia delle uova” in località Balzi Rossi, in una zona difficile da raggiungere in sicurezza e, perciò, le operazioni di messa in sicurezza e recupero dell’albero sono state rinviate alla giornata odierna. I vigili del fuoco stanno intervenendo con gruppi specialistici vista la pericolosità della zona difficilmente accessibile. Sul posto anche forze dell'ordine, personale RFI e Ferrovie francesi.

Un team SAF (Speleo Alpino Fluviali), calatosi sul terrazzamento roccioso da una zona più a monte, sta provvedendo alla rimozione e messa in sicurezza dell’area. L’operazione è monitorata costantemente dall’alto con l’utilizzo dei droni. Transennata, inoltre, una zona di accesso dello stabilimento balneare e dell’attività di ristorazione “La spiaggetta dei Balzi Rossi”, che resterà chiusa sino al termine delle operazioni di rimozione dell’albero. Per sicurezza è stato interdetto pure il transito delle persone.