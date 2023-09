Ventimiglia, albero pericolante sui binari: bloccata la circolazione dei treni (Foto)

Circolazione dei treni bloccata sulla linea che da Ventimiglia va verso la Francia a causa di un albero pericolante che rischia di precipitare sui binari nei pressi dei Balzi Rossi.

Un albero, probabilmente a causa del vento, nel pomeriggio di oggi si è, infatti, spezzato ed è rimasto pericolante su una parete rocciosa proprio sopra alla linea ferroviaria. Per garantirne la sicurezza, il traffico ferroviario è stato interrotto mandando in tilt tutte le corse dei treni previste e creando, di conseguenza, disagi ai viaggiatori e ai pendolari.

Sul posto sono intervenuti la Polfer, il comune di Ventimiglia e i vigili del fuoco che durante il sopralluogo odierno hanno verificato che l'albero, già caduto a terra, si trovava su una falesia ad una quota di circa 40 metri sopra la ferrovia e la spiaggia sottostante denominata “spiaggia delle uova” in località Balzi Rossi, in una zona difficile da raggiungere in sicurezza. La linea ferroviaria verrà ripristinata alla conclusione della messa in sicurezza e recupero dell’albero che verranno effettuati domani mattina. Le operazioni di raggiungimento dell’area avranno inizio alle 6.30 – 7 del mattino, il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco si calerà sulla falesia dalle zone più a monte. Sarà presente anche il personale SAPR con i droni per una verifica preliminare dello stato dei luoghi.

Transennata, inoltre, dal personale del comune di Ventimiglia una zona di accesso dello stabilimento balneare e dell’attività di ristorazione “La spiaggetta dei Balzi Rossi”, anche tale zona resterà chiusa sino al termine delle operazioni di rimozione dell’albero. Per sicurezza sarà interdetto pure il transito delle persone.