Ventimiglia: controlli della Polizia di Stato, arrestato un sorvegliato speciale e due deferiti a piede libero

Per la Polizia di Stato di Imperia la prevenzione generale ed il controllo del territorio riveste un’importanza strategica prioritaria, seguendo un canale parallelo a quello della squadra investigativa. Lo sanno bene gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia che, nella giornata di ieri, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre individui extracomunitari, di cui uno in stato di arresto.
Intorno alle ore 16.15, il personale di Polizia in transito in via Milite Ignoto ha notato la presenza di un cittadino extracomunitario che stazionava in corrispondenza dell’ingresso di un condominio.
Quest'ultimo, alla vista della pattuglia, ha cercato di eludere il controllo. Privo di qualsiasi documento d'identità, l'uomo è stato condotto negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito.
Dalle verifiche è emersa la sua condizione di sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Bordighera, misura provvisoriamente sospesa in passato per l’esecuzione di provvedimenti detentivi e successivamente ripristinata.
Alla richiesta di giustificare la sua presenza sul territorio ventimigliese, l'uomo ha affermato di essere in possesso di un'autorizzazione; un tentativo di depistaggio a cui i poliziotti