Vallebona, "Pescatori di Sogni di-Versi" chiude il calendario delle manifestazioni estive (Foto)

Il ricco calendario estivo proposto a Vallebona si concluderà domenica prossima, il 24 settembre, con un percorso teatrale itinerante tra poesia e fotografia: "Pescatori di Sogni di-Versi".

Si tratta di un originale percorso teatrale itinerante tra emozionanti versi poetici ed evocative immagini fotografiche, nato per suggerire domande sull’affascinante e complesso “gioco della vita”. Un onirico viaggio dentro l’uomo e le sue molteplici possibilità di “abitare il mondo”, in compagnia di Sibille incantatrici, inesperti giocolieri, e creature “sospese” alla ricerca di “sé”, che a tratti interagiranno direttamente con il pubblico, rendendolo parte integrante dello spettacolo. Si navigherà verso le insondabili terre dell'animo umano tra teatro, poesia e fotografia, nei luoghi più suggestivi del centro storico di Vallebona. L’ideazione e la regia sono di Silvia Villa, attrice/doppiatrice e formatrice teatrale, mentre i testi sono liberamente tratti dal libro “La Poesia dell’Istante” di Chiara Torredoro e Fabio Acquista. “Eccoci arrivati all’ultimo evento estivo. Domenica 24 settembre completiamo il calendario estivo in bellezza! Invitiamo tutti ad avventurarsi nei vicoli e carugi per intraprendere insieme un viaggio un po’ speciale: un percorso teatrale itinerante tra versi poetici ed immagini fotografiche” - fa sapere il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi - “Inesperti giocolieri, creature sospese e figure incantatrici interagiranno con il pubblico. Facciamoci sorprendere ed incantare dallo spettacolo ‘Pescatori di Sogni Di-versi’. L’ideatrice e regista Silvia Villa ci accompagnerà in questo percorso misterioso ed affascinante, che durerà circa un'ora e 10 minuti. Vi aspettiamo dalle 17.30. L'ingresso è libero su prenotazione allo 0184 290572, via Whatsapp al +39 347 5446651 o scrivendo a villa.silviannamaria@gmail.com. Al termine del percorso, per chi lo desideri e su prenotazione, AperiTeatro in compagnia degli attori e degli autori del libro".

L'evento, che verrà realizzato grazie alla disponibilità e al sostegno del comune di Vallebona, concluderà il ricco calendario delle manifestazioni estive 2023 pensato per soddisfare i molteplici gusti e "piaceri" del pubblico. “Siamo molto soddisfatti della proposta estiva del nostro calendario manifestazioni, ‘Jazz in Valle‘, nella sua prima edizione, ha avuto un ottimo riscontro grazie alla presenza di artisti eccellenti e alla preziosa collaborazione con Umberto Germinale” - dice il primo cittadino facendo un bilancio degli eventi proposti in paese durante l’estate - “Penso alla VII edizione di ‘Verità bugie e fior d’arancio‘ sempre apprezzata dal pubblico, attraverso la quale valorizziamo il presidio Slow Food: l’acqua di fior d’arancio amaro e altre eccellenze del territorio”.

Cultura, cucina, eccellenze del territorio, musica, cinema, teatro, attività all’aria aperta per grandi e piccini, passeggiate ed escursioni hanno infatti animato l'estate di Vallebona. “La musica è stata una grande protagonista, oltre al jazz, sono andati in scena i concerti d’organo, due esibizioni della Banda Comunale, i cori del Troubair Clair e Mongioie che ci hanno fatto davvero emozionare" - sottolinea il sindaco - “Anche le attività all’aperto, ideate e realizzate da Emanuele Guglielmi, hanno riscosso tanta affluenza. Grazie all’iniziativa di Pia Viale e l’associazione A Cria, che ringrazio, abbiamo avuto l’onore di accogliere il poeta Franco Arminio che ci ha regalato una serata davvero magica. Piazza XX Settembre, in tutta la sua bellezza, è stata pure una location di proiezioni di film: anche quest’anno ci siamo avvalsi della gentile ed attenta collaborazione dell’associazione Controtempo di Ventimiglia. Ci è dispiaciuto, invece, annullare ‘L’anciua in se crote’ a causa dell’allerta meteo arancione, ma, purtroppo, non abbiamo avuto scelta. Stiamo pensando, tuttavia, a recuperarla in qualche modo".

Pescatori di Sogni di-Versi chiuderà il calendario estivo ma altri eventi verranno proposti in paese durante l'autunno. “Le manifestazioni proseguono anche durante l’autunno” - svela il sindaco Roberta Guglielmi - “Domenica 8 ottobre, insieme agli altri Comuni Bandiera Arancione, proporremo la Caccia al Tesoro, particolarmente gradita ai giovani esploratori. Il 22 ottobre tornerà la Marcia d'Autunno organizzata dalla parrocchia insieme a tutti i volontari. Stiamo anche organizzando con Saverio Chiappalone e Simona Alborno FotografiAMO Vallebona’, appuntamento particolarmente atteso da neofiti e non. A novembre ci sarà una giornata speciale, ne daremo notizia appena possibile. Arriveremo poi agli eventi di fine anno, come sempre colmi di gioia e bellezza. Desidero ringraziare tutta l’Amministrazione e, in particolar modo, il vicesindaco Ingrid Marchot, il consigliere comunale Dario Grassano, Simona Alborno, Davide Camillo e i mitici volontari sempre attivi e pronti a dedicarsi al paese. Ci vediamo domenica 24 per salutare l'estate 2023 e inoltrarci nell'autunno”.