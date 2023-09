Opere pittoriche di Matteo De Villa in mostra a Ventimiglia (Foto)

Opere pittoriche, realizzate dal giovane Matteo De Villa, verranno esposte a Ventimiglia. L'inaugurazione della mostra sarà oggi alle 16 nel chiostro della chiesa di Sant'Agostino.

"Ormai non ci fermiamo più! All'inizio dello scorso giugno si era tenuta un'interessante rassegna di opere pittoriche realizzate dalla giovanissima ed prolifica artista ventimigliese (e sansecondina!) Lorenza Ciencia. La felice riuscita della mostra, allestita all'interno del salone parrocchiale di San Secondo, ci ha dato lo slancio per proseguire su questa strada, e cioè nel desiderio di mettere in evidenza la valenza artistica e l'estro dei giovani autori dell'estremo Ponente ligure. Fra questi spicca, e lo diciamo con estremo piacere, il sorprendente Matteo De Villa, appartenente ad una nota famiglia di imprenditori edili della nostra città, che alla professione di imprenditore edile affianca la passione per la pittura, coltivata sin da giovanissimo" - racconta il Comitato di quartiere San Secondo Ventimiglia, organizzatore dell'evento - "Con estremo piacere ci accingiamo pertanto ad organizzare nei giorni del 22, 23 e 24 settembre una mostra delle sue principali realizzazioni, che si distinguono per la piacevole freschezza dei soggetti rappresentati nelle tavole. Durante l'inaugurazione verrà offerto un simpatico affresco agli intervenuti".

"La rassegna verrà allestita nella bellissima cornice del chiostro della Chiesa di Sant'Agostino, ormai diventata con merito una delle location preferite per questo tipo di eventi" - concludono gli organizzatori - "Vi attendiamo, quindi, con vivo piacere nei giorni della mostra, dalle 16 alle 20, per apprezzare insieme la bellezza dei quadri di questo interessantissimo autore, che vi sorprenderà come ha sorpreso noi".