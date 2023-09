Sanremo: controlli della Polizia Municipale nei locali, multe per i dehors e per somministrazione di alcol a minori

I due mesi estivi vedono gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo impegnati, soprattutto nelle ore serali, nei controlli di bar, ristoranti e circoli. Le verifiche riguardano: il rispetto delle normative generali e l’occupazione del suolo pubblico.

Per questo sono stati elevati, in tutto il territorio comunale, 19 verbali tra luglio e agosto, ovviamente per il cosiddetto ‘allargamento’ di sedie e tavolini nei dehors. Ma l’80% dei verbali, una quindicina in tutto, riguardano occupazione di suolo pubblico in assenza totale di autorizzazioni. In pratica si trattava di bar e ristoranti che non avevano chiesto il permesso di installare dehors e che, invece, sistemavano tavoli e sedie per i propri clienti. Gli altri, invece, si allargavano rispetto agli spazi previsti.

Gli altri controlli della Municipale hanno permesso di multare alcuni locali che servivano alcol a minori mentre, in un circolo privato è stata contestata la presenza di un gruppo che suonava dal vivo, senza alcuna autorizzazione. Al circolo sono arrivate altre multe, sempre per somministrazione di alcolici e per la presenza di non soci all’interno.