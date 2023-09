Sanremo: 450 multe per eccesso di velocità tra autovelox e velobox nei mesi di luglio e agosto

Un’auto a 110 all’ora in corso Mazzini e ben 450 multe tra luglio ed agosto per eccesso di velocità a Sanremo. Questo il bilancio della Polizia Municipale, che ha operato con autovelox (per ora solo quello di corso Mazzini) e con i cosiddetti ‘VeloBox’, overo quei contenitori rossi dove, saltuariamente, vengono installati i veri e propri ‘Velox’.

In totale, nei due mesi clou dell’estate, la Municipale ha messo in atto 27 presidi all’autovelox di corso Mazzini e 7 ai diversi ‘VeloBox’ sparsi sul territorio comunale. Delle 450 multe elevate, circa l’80% derivano dall’impianto fisso di corso Mazzini anche se, a detta della Municipale, in proporzione sono molte di più quelle dei ‘box’, visto che gli utenti hanno ormai imparato a ridurre la velocità sulla strada dei ‘Tre Ponti’.

Per quanto riguarda le multe per eccesso di velocità: 253 riguardano mezzi transitati sopra i 10 km dei 50 previsti, 191 tra 10 e 40 km/h mentre 6 tra 40 e 60 km/h. Tra questi l’auto che è passata a 110 all’ora in corso Mazzini. Tutte le multe sono state elevate in orari diurni, visto che i ‘box’ devono essere presidiati e anche l’unico velox non è ancora utilizzabile in modo automatico.

Intanto, ad ottobre inizieranno i lavoro per l’installazione del secondo velox, quello di corso Marconi. Proseguono, invece, le pratiche per avere l’autorizzazione della Prefettura per rendere entrambi automatici e gestibili da remoto, oltre che utilizzabili 24 ore su 24.