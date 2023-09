Sanremo: il Cav apre le porte ai nuovi volontari, a via il 2 ottobre un corso di formazione

Anche quest’anno, con l’arrivo dell’autunno, il Cav di Sanremo apre le porte ai nuovi volontari, per sostenere, accogliere ed aiutare le mamme e i loro bambini.

Martedì 2 ottobre parte un corso di formazione che prevede tre incontri di un’ora ciascuno, grazie ai quali sarà possibile iniziare a conoscere il Cav. Ad accogliere i nuovi volontari si troverà la presidente, Sara Tonegutti, la responsabile della Casa di Accoglienza ‘Miracolo della vita di Taggia’, Angela Rottino, l’educatrice, Alessi e la psicologa Vanessa Feiler oltre al team delle fantastiche volontarie. Gli incontri si terranno nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, in Corso Cavallotti 59, nelle seguenti date: 2 ottobre, 9 ottobre e 16 ottobre, dalle 17.30 alle 18.30.

Durante il corso sarà possibile approfondire diversi temi come il significato di volontariato e la relazione d’aiuto; vi porteremo con noi alla scoperta dei nostri valori e dei nostri obiettivi. Ciò che vi proponiamo è di diventare parte di un gruppo armonioso, con il quale portare avanti il desiderio di fare del bene, sentirsi utili, investire energie e risorse in qualcosa di buono per gli altri e per voi stessi. Per ricevere informazioni aggiuntive e per iscriversi al corso è possibile.

Per iscriversi al corso è possibile telefonare o scrivere al n 329 5883079