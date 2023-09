Ventimiglia: 'La bambina che danza con le api', domani pomeriggio al Forte dell’Annunziata

"Spesso ci si è interrogati sul ruolo degli Enti Locali nella difesa e salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità - spiega Serena Calcopietro, la quale, oltre che essere Assessore al Turismo, allo Sport, alla Cultura della Giunta Di Muro, esercita una nuova Delega, quella alla Terra - Ritengo che fra i doveri di una amministrazione vi sia quello di assumere il ruolo strategico di promotore di sviluppo locale sostenibile. Uno sviluppo che passa anche attraverso la promozione di una apicoltura rispettosa ed impegnata a tutelare le specie autoctone come l’Ape Nera. 'Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita' scrisse Albert Einstein, noi dobbiamo impegnarci fattivamente perché ciò non avvenga".

Di qui la domanda “E se cercassimo di salvare il clima grazie alle api?” che è di fatto il titolo dell’incontro che si terrà domani alle 16 a Ventimiglia, presso il Forte dell’Annunziata, durante il quale verrà presentato il progetto di realizzazione di alcuni documentari sul meraviglioso mondo delle api, sul modo di comunicare attraverso la danza e trasmettere ai nuovi individui il senso dell’alveare.

Varie saranno le iniziative a corollario dell’evento: da momenti di informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, ai laboratori presso le scuole, alla collocazione di due alveari presso i giardini Hanbury, dove potrà vedersi lo scambio costante fra gli insetti ed il mondo vegetale: impollinazione, mellificazione.

"Per dare impulso agli apicultori locali – conclude l’Assessore Serena Calcopietro - è in programma la realizzazione di convegni, mostre-mercato, visite guidate presso le aziende del territorio, momenti di degustazione in location che riteniamo strategiche anche per rilanciare il territorio dal punto di vista turistico".