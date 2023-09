Sanremo: al via il programma di attività sociali ‘Corsi & Percorsi’ dell’Associazione Tempo Libero di Coop Liguria

Domani, venerdì 22 settembre, riprende a Sanremo il programma di attività sociali ‘Corsi & Percorsi’ dell’Associazione Tempo Libero di Coop Liguria.

"Il programma di Conferenze e Gite dell’autunno 2023 . si spiega nel comunicato - avrà come incontro d’esordio la presentazione del volume dedicato alla presenza britannica a Sanremo a cura dell’autrice Paola Forneris. La Sezione Soci Coop di Sanremo invita pertanto a partecipare all’incontro pubblico che si terrà venerdì 22 settembre, alle 16.30, nella Sala Punto d’incontro Coop di Sanremo, ingresso adiacente punto vendita di C.so Matuzia.

L’autrice ci accompagnerà con l’ausilio di immagini dai primi viaggiatori inglesi alla nascita della Colonia britannica di Sanremo della quale viene illustrato lo sviluppo fino alla sua pressochè totale scomparsa alle soglie della II guerra mondiale: questo l’itinerario proposto nel presente saggio che invita il lettore ad un viaggio all’indietro nel tempo, al fine di ritrovare tracce, segni, testimonianze di un passato nel quale affonda le proprie radici la città odierna.

Attingendo a diverse fonti, giornali dell’epoca, guide, opere letterarie, viene messo in rilievo l’apporto dato dai Britannici alla scoperta della Riviera e, in particolar modo, di Sanremo, evidenziando il ruolo che hanno avuto alcuni personaggi d’elezione. Memoria dei luoghi e , nel contempo, memoria dei personaggi per documentare gli intrecci, le relazioni, i rapporti che si sono verificati nel corso del tempo tra la città e i suoi ospiti. La cittadinanza è invitata.

Sono inoltre in chiusura, 23 settembre, le prenotazioni per la gita di intera giornata a Torino, il 19 ottobre, per visitare il Museo Egizio e la Basilica di Superga. Uno straordinario museo rinnovato e ampliato conserva la raccolta di reperti della civiltà egizia più importante al mondo, seconda solo a quella de Il Cairo. Il programma dettagliato e le modalità di adesione sono disponibili al Punto Soci Coop".