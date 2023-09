Sanremo: 10 anni di Premio Semeria, riconoscimento alla carriera per Pupi Avati

Pupi Avati Gran Trofeo Premio alla carriera, Luciano Violante, Carlo Miccichè, Marisa Valensise alla Saggistica, sono i riconoscimenti del Premio Letterario Internazionale “Casinò ’di Sanremo - Antonio Semeria”. Nell’anno del decennale, l’evento culturale che si onora della presidenza del prof. Stefano Zecchi., ospiterà nomi prestigiosi per un Premio divenuto caratterizzante della tradizione culturale del Casinò, che da 91 anni organizza i Lunedì e Martedì Letterari.



La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 23 settembre, alle 16, nel Teatro del Casinò. Il pomeriggio sarà orchestrato da Mauro Mazza, già direttore del Tg1, opinionista, saggista e con lui sul palco troveremo Carlo Sburlati, giornalista e saggista, lo storico Matteo Moraglia, il prof. Francesco De Nicola, il prof. Aldo Mola e Marzia Taruffi, Segretario Generale del Premio.



La giuria popolare decreterà i vincitori tra le terne finaliste delle sezioni in gara. Queste le opere finaliste divise per sezione e presentate in ordine alfabetico:



Narrativa

“Verde Eldorado” di Adrian Bravi (Nutrimenti)

“La regina e l’imperatrice” di Alessandra Necci (Marsilio)

Il Conte Attilio” di Claudio Paglieri (Giunti)

Saggistica

“Elogio della normalità” di Giulio Dellavite (Mondadori)

“Enrico Mattei” di Leonardo Giordano (Historica)

“Coltivare la natura” di Giacomo Sartori (Kellermann)

Traduzioni d’autore

“Gli altri” di Ignacio Carral traduzione di Riccardo Ferrazzi

“Sigma” di Julia Deck traduzione di Lorenza Di Lella e Giuseppe Girimonti Greco

“Gli ultimi romantici” di Txani Rodríguez editrice Arkadia traduttore Alessandro Giametti



Verranno consegnati il Premio speciale della Prefettura ad opere di carattere istituzionale, il Premio Casinò di Sanremo e le diverse menzioni d’onore e della giuria. “Il premio è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011, che nominato Presidente del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita de “I Martedì Letterari, come prosecuzione de “I Lunedì letterari” di Luigi Pastonchi. Antonio Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico” - ricordano dalla casa da gioco.

“Il decennale di un premio, con il suo ricco albo d’onore, sancisce l’impegno profuso per creare un momento culturale capace di aggregare grandi scrittori, saggisti e appassionati cultori dell’arte dello scrivere, di farli confrontare su valori comuni” – Afferma il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita - “ Operando per una sempre più forte affermazione di questo evento culturale, ringraziamo della vicinanza il Comitato d’onore, presieduto da S.E. il signor Prefetto della Provincia di Imperia, dott. Valerio Massimo Romeo che ci onora del suo sostegno. Un grazie sentito al prof. Stefano Zecchi, alla Giuria tecnica, ai giurati popolari a tutti coloro che con la loro vicinanza hanno consolidato un premio, che non solo ricorda un’illustre sanremese che tanto amò la cultura ma che ben traduce la tradizione letteraria della città e della nostra azienda”.