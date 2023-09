Imperia: il teatro delle Opere Parrocchiali riapre con la rassegna teatrale ‘Teatro in Famiglia’.

Il teatro delle Opere Parrocchiali di via Verdi riapre le sue porte e lo fa con la rassegna teatrale ‘Teatro in Famiglia’.

“Questa rassegna è stata pensata per grandi e piccini - si spiega nel comunicato - ed è organizzata dalla Parrocchia di San Maurizio in particolare dal Gruppo Famiglia.

Primo spettacolo di magia ed illusionismo dal titolo ‘Wonders’ con il mago Gaspar e la sua assistente Serena che si terrà domenica 24 settembre alle ore 16. Gaspar lascerà gli spettatori a bocca aperta con trucchi e giochi di magia formidabili.

Seguirà, sabato 28 ottobre alle ore 16, ‘Pinocchio illustrato’ con Pietro Fabbri, volto storico del Teatro della Tosse, che con grande maestria ci racconterà la favola del burattino più famoso al mondo.

Per finire domenica 14 gennaio alle ore 16 il teatro ospiterà Billy Bolla, domatore di bolle, e il suo ‘Bubbles rock show’. Billy Bolla è stato finalista ad Italia’s got Talent e ci incanterà con il suo spettacolo di bolle di sapone.

A tutti gli spettacoli seguirà la merenda offerta dal panificio Blengini. Il costo del biglietto, 10 euro ad evento, servirà non solo a coprire le spese sostenute per organizzare gli spettacoli, ma anche a contribuire all’acquisto del nuovo impianto audio luci e per cambiare il sipario. Ciò permetterà di rendere il teatro sempre più bello e più fruibile da tutta la comunità per far sì che possa diventare un luogo di incontro e di cultura soprattutto per i nostri ragazzi. Per info e prenotazioni: 338 2883401”.