Sblocca il tuo futuro professionale: diventa amministratore di condominio con Camera Condominiale Varese

Pronto per una carriera stimolante e profittevole? Il Corso di formazione per Amministratore di Condominio 2023 (clicca QUI per visionare il programma completo) della Camera Condominiale Varese è la chiave per sbloccare il tuo potenziale e trasformare la tua passione per la gestione immobiliare in una carriera di successo. Non aspettare il prossimo anno per realizzare i tuoi obiettivi professionali: l'opportunità è qui e ora! Il corso parte il 2 ottobre per un totale di 120 ore, e aspetta proprio te. Scopri perché questa opportunità è imperdibile.

Il corso che fa la differenza: 120 ore di formazione

Con il corso organizzato dalla Camera Condominiale di Varese vai proprio sul sicuro. Avrai accesso a un percorso formativo in grado di fornirti tutte le competenze necessarie per diventare un vero esperto nell'arte dell'amministrazione condominiale e sarai seguito dai docenti più preparati in materia. Di seguito troverai solo un assaggio delle diverse aree di studio che affronterai durante il corso:

sicurezza degli edifici , con un focus sui requisiti strutturali, l'efficienza energetica, gli impianti e la prevenzione degli incendi;

, con un focus sui requisiti strutturali, l'efficienza energetica, gli impianti e la prevenzione degli incendi; studio dei diritti reali , con particolare attenzione al condominio degli edifici e alla proprietà immobiliare;

, con particolare attenzione al condominio degli edifici e alla proprietà immobiliare; approfondimento delle leggi urbanistiche , compresi i regolamenti edilizi, le zone territoriali speciali e le norme sull'accessibilità architettonica;

, compresi i regolamenti edilizi, le zone territoriali speciali e le norme sull'accessibilità architettonica; gestione dei contratti , in particolare quelli di appalto e di lavoro subordinato;

, in particolare quelli di appalto e di lavoro subordinato; tecniche per la risoluzione efficace dei conflitti per affrontare situazioni delicate;

per affrontare situazioni delicate; utilizzo delle moderne tecnologie informatiche nell'ambito dell'amministrazione condominiale.

Non pensare al solito corso online preregistrato, senza possibilità di confronto e un test finale a crocetta. Il punto di forza del Corso di Camera Condominiale Varese è proprio quello di offrire una formazione della durata di 120 ore, uno dei pochi enti a fornire una formazione di questa ampiezza. Al termine del corso, sarai pronto ad affrontare qualsiasi sfida, che ti metterà di fronte la tua nuova professione di amministratore di condominio abilitato, grazie al supporto costante dell’Associazione.

Il dottor Gianluca Carullo, Responsabile Scientifico di Camera Condominiale Varese, conferma come «questa nuova versione del corso di abilitazione della durata di 120 ore permetta di creare dei professionisti a tutto tondo dell’amministrazione condominiale, in cui la teoria sarà affiancata da un’importante parte di pratica e casi concreti».

La forza dell’Associazione: l’opportunità di un tirocinio di 18 mesi

Il corso di abilitazione di Camera Condominiale Varese ti preparerà in modo completo per una carriera di successo nell'amministrazione condominiale, ma non solo. Potrai, infatti, contare su un networking che solo un’associazione come Camera Condominiale Varese può offrirti nel concreto. Avrai l’opportunità di creare contatti per futuri scambi di esperienze e per costruire una rete professionale nel settore.

Camera Condominiale Varese va oltre. Lo stesso Dott. Carullo presenta l’iniziativa di Camera Condominiale Varese che mostra il valore per gli studenti di scegliere un’Associazione come ente di formazione. Il Responsabile Scientifico ci spiega “sarà offerta l’opportunità di un tirocinio di 18 mesi per chi sarà abilitato mediante il nostro corso, a fronte dell’ottenimento della sua prima nomina. Camera Condominiale Varese intende fornire un supporto e un affiancamento effettivo grazie a un tutor specializzato dell’Associazione, su cui il discente potrà contare”.

Il corso di Camera Condominiale Varese: i vantaggi

L'universo dell'amministrazione condominiale, compresi i poteri e le responsabilità dell'amministratore, non avrà più segreti per te. Acquisirai le competenze contabili e fiscali che ti permetteranno di garantire una gestione finanziaria impeccabile.

Ecco i vantaggi che offre il corso in partenza il 2 ottobre per dare un boost alla tua carriera professionale:

Strumenti per il successo: materiale didattico e software

Con il corso, otterrai materiale didattico dettagliato e un software gestionale completo con una licenza completamente gratuita per 1 anno. Questi strumenti ti saranno preziosi per una gestione efficace delle attività amministrative condominiali all'inizio del tuo percorso professionale. Non dovrai preoccuparti di cercare materiali o software costosi: sono compresi nel pacchetto formativo.

Vita associativa: supporto personalizzato

1 anno di vita associativa incluso ti offre l'opportunità di connetterti con altri professionisti del settore e rimanere aggiornato sulle ultime novità e cambiamenti normativi nell'amministrazione condominiale. Inoltre, il corso fornisce un timbro e un badge personalizzato che contribuiscono a costruire la tua reputazione nel settore.

Flessibilità nell’apprendimento: a te la scelta

Il Corso offre due opzioni di partecipazione: in presenza presso lo Spazio L@w a Varese o online tramite la piattaforma Zoom, senza bisogno di preavvisi particolari. Per partecipare, è richiesto il diploma di Scuola Secondaria.

Opportunità nazionali: il tuo futuro inizia qui

L'attestato ottenuto alla fine del corso è valido e riconosciuto in tutto il territorio nazionale, senza una data di scadenza. Ciò significa che potrai lavorare come amministratore di condominio in qualsiasi parte d'Italia e che il tuo titolo sarà sempre valido nel tempo.

Informazioni e iscrizioni

Il Corso di abilitazione per Amministratore di Condominio, edizione 2023, è un’occasione, che capita una volta all’anno, per avviare una carriera di successo in questo settore. Con prove finali stimolanti e requisiti accessibili, offre formazione, supporto e networking preziosi. Contatta info@cameracondominialevarese.it o chiama il 0332629323 per informazioni e iscrizioni.

Non perdere questa opportunità e iscriviti ora, il tempo stringe.