Sanremo: lamentele per degrado in via Roglio, la replica di Amaie ai residenti

“AMAIE Energia era già intervenuta per rimuovere i rifiuti abbandonati, prima della pubblicazione dell’articolo, in tempi tecnici strettamente necessari. Prendiamo atto di una situazione critica nella zona e sarà nostra cura intensificare i controlli”. La società adibita alla raccolta rifiuti replica agli abitanti via Roglio, che nei giorni scorsi si sono lamentati della presenza di rifiuti abbandonati in strada.

“La nostra società è quotidianamente impegnata nella rimozione di rifiuti abbandonati nei Comuni dove eroga il servizio di igiene urbana, nonché ha attivato varie campagne per sensibilizzare la cittadinanza. Purtroppo, gli abbandoni sono ancora frequenti e interveniamo tempestivamente quando se ne crea la necessità - commentano dalla società e concludono -. Ricordiamo che gli utenti domestici devono smaltire gli ingombranti conferendoli ai 2 centri di raccolta comunali di via Quinto Mansuino 3, in Valle Armea, e per gli utenti della zona 4, quartiere Foce e frazione Coldirodi, eventualmente anche in strada Monte Ortigara 50 (Coldirodi). I cittadini possono telefonare al numero verde 800 310 042 al mattino per conoscere le moadalità di accesso. Ogni utente domestico, inoltre, ha a disposizione 2 ritiri gratuiti all'anno al proprio domicilio in posizione facilmente accessibile ai mezzi di raccolta. Il nostro impegno è massimo, ci auguriamo collaborazione da parte dei cittadini”.